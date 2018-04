Ksar Chellala : Des travailleurs licenciés d’une carrière protestent

Réagissez

Des dizaines de travailleurs d’une carrière située à la sortie nord de Ksar Chellala, 116 km à l’est de Tiaret, ont protesté pacifiquement sur la voie publique pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’«abus dans leur licenciement collectif déguisé».

Selon certains protestataires, le patron de cette entité privée leur aurait fait signer un document sans qu’ils sachent qu’«il s’agissait de leur mise de fin de contrat».

S’étant retrouvés du jour au lendemain sans emploi et en dépit des faibles salaires qu’ils percevaient, ces pères de famille n’avaient d’autre alternative que de «demander aux pouvoirs publics et principalement à l’inspection du travail de mener une enquête sur cette violation de la relation de travail».

Contacté, hier, un responsable de cette administration a fait savoir qu’«on attend la réception du rapport préliminaire», mais croit savoir que «le patron de cette entreprise privée qui allait conclure un partenariat avec un partenaire étranger turc, a informé certains travailleurs du vœu de la nouvelle équipe dirigeante de la carrière de procéder à une renégociation des contrats».

Intervenant dans un contexte socio-économique global des plus difficiles et qui plus est dans une région dépourvue d’un tissu industriel conséquent, l’on mesure la portée d’une telle décision. Pour l’inspecteur régional, «rien n’est encore définitif».