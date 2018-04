JSM Tiaret : Ezzarga officialise son accession

Réagissez

En dépit d’une météo capricieuse, vendredi, la vague bleue a une fois encore déferlé sur le stade Ait Abderrahim Ahmed pour assister à l’officialisation de l’accession de la JSMT en DNA.

Un stade qui s’est avéré très exigu pour contenir des milliers de jeunes dont certains suivaient à partir des terrasses des bâtiments situés à proximité d’où le vœu de voir les travaux de réaménagement du parc omnisports Kaid Ahmed achevés dans les délais.

Coïncidant avec le 65ème anniversaire de la création du club, ce fut une journée mémorable. Inutile de décrire l’atmosphère folle, colorée sur fond de chants et danses qui se sont poursuivis tard dans la soirée.

Et pour cause, le onze local qui livrait sa 26ème production face à un club menacé de relégation (le CRB Sfisef) n’a pas fait dans les détails en étrillant les coéquipiers de Boukerioune par un score de 3 à 0 et donc une invincibilité qui dure pour autant de journées jouées. Alignant une équipe remaniée, le duo Benamar-Maidi espérait continuer à gérer le groupe à 4 journées de la fin d’un championnat palpitant.

Un choix judicieux qui s’est avéré concluant puisqu’après quelques minutes de résistance, l’équipe visiteuse fléchit une première fois à la 40e sur un but de Oualid Chaabane qui exploitait une passe lumineuse du capitaine Mohamed Messaoud. Une réalisation qui sera suivie, 5 mn après, par un autre but d’Amine Soufiane. Après la pause, les Bleus ont aggravé le score par le remuant Fateh Krivali à la 73’. A ce moment-là, l’antre d’Ezzerga craque sous les oriflammes et flambe sous les feux de Bengale. Les chants reprennent avec ce tube de l’année du rescapé d’«Alhane oua chabab», Nourredine Taïbi, donnant ainsi plus de rythme au spectacle.

Une symbiose peu vécue dans l’arène depuis 1980 qui donne déjà des idées aux uns et aux autres, dont le président, Ahmed Feghouli, qui déclare : «Nous venons d’atteindre 50% de notre ambitieux projet avec cette remontée en DNA. Pour continuer, il faut que les moyens suivent dès à présent, car le prochain challenge commence aujourd’hui.» Promesse tenue donc et par les joueurs, dirigeants, supporters que par le wali qui jurait qu’il rendra la JSMT à la place qui lui revient dans le concert footballistique. C’est désormais chose à moitié faite. Aux autres de relever le défi.