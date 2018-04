JSM Tiaret : A trois points du sacre, les «Habbach» jubilent

Réagissez

La JSMT en route vers le sacre

A l’issue de la 25e journée, les Bleus, qui se sont neutralisés avec le Widad de Mostaganem (1 but partout), restent invaincus et totalisent 65 points.

Ils relèguent désormais leur poursuivant immédiat, le CR Témouchent, à 12 points du fait de l’attribution du gain du match (affaire n° 764 rencontre CRT/JSMT du 23 mars 2018). Aux trois points comptabilisés du fait du match gagné sur tapis vert, les Bleus distancent le CRT du fait de la défaite concédée avant-hier face au CRB Sfisef. A cinq matchs de la fin de ce championnat, «Ezzerga» devra empocher trois autres points pour décrocher définitivement le titre et remonter en DNA qu’elle a quittée il y a deux saisons.

Ayant l’avantage du score, les protégés du duo Benamar-Maidi ont dû tout de même concéder leur neuvième but de la saison après avoir inscrit le 59e par l’intermédiaire de Hamid Mebarek.

Une différence de buts (+50) qui en dit long sur l’objectif assigné à cette équipe qui semble renaître de ses cendres et qui compte, selon les propos de son président Ahmed Feghouli, «poursuivre l’aventure pour permettre à la JSMT de regagner l’élite ou à tout le moins l’antichambre de la première ligue à l’horizon 2020».

Des ambitions au demeurant légitimes si l’on mesure le degré de popularité de cette équipe fétiche suivie chaque week-end par des milliers de jeunes parés aux couleurs bleu et blanc du club créé en 1943 par des nationalistes convaincus et qui a donné de valeureux joueurs à l’équipe nationale (feu Krimo, Banus, Benferhat Tahar, pour ne citer que ceux-là).

La rencontre de vendredi, sanctionnée par un match nul, reste, selon le coach Ahmed Benamar, «logique, du fait de l’enjeu entre une équipe qui voulait engranger le plus de points et une autre devant assurer son maintien».

Et d’ajouter : «Ce fut un match au dessus de la moyenne, car mes joueurs se devaient de gérer cette suprématie sur le terrain en développant un jeu technique appréciable». En attendant la grande fête, les autorités, dont le wali M. Bentouati, qui n’a pas cessé ses appuis et ses encouragements, en recevant, en fin de semaine, les représentants du club pour les féliciter et surtout pour «réitérer son soutien indéfectible devant permettre à Ezzerga son retour dans la cour des grands».