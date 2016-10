Incendie à la prison pour femmes

Réagissez

Grosses frayeurs, cette fin de semaine, au centre de rééducation Ali Maachi pour femmes à la suite d’un deuxième incendie en l’espace d’un mois. Le dernier en date a eu lieu à l’orée des fêtes de l’Aïd.

Aux hurlements et indispositions dues aux flammes et surtout de la fumée qui se dégageait d’un pavillon du dortoir se sont mêlées les sirènes des ambulances et celles des voitures de police. Le centre venait d’être la proie de flammes provenant des matelas et autres effets personnels. Les éléments de la Protection civile ont évacué une dizaine de pensionnaires indisposées par les émanations de monoxyde de carbone et surtout par la fumée noirâtre qui parvenait jusqu’aux couloirs.

Les UMC de l’hôpital Youssef Damerdji furent envahies par les curieux. Dehors, ce fut le branle-bas de combat d’autant que ce pénitencier, situé au cœur de la ville à la cité Rousseau, brûlait pour la deuxième fois. «La veille, un grand vacarme parvenait jusqu’aux riverains», témoigne un voisin. S’agit-il d’actes volontaires isolés ou était-ce accidentel ? La chargée de communication au niveau de la sûreté de wilaya parle «d’une affaire interne aux pensionnaires» et que l’enquête a été confiée aux policiers de la 6e sûreté urbaine.