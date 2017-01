Il n’y a aucune zone touristique en projet

Réagissez

La région de Tiaret, bien que recelant d’importants sites archéologiques s’étendant sur plus de 20 000 km2, un relief se déclinant sous trois aspects et des atouts touristiques indéniables, comme les thermes à Serghine, le haras national Chaouchaoua, la grotte où Ibn Khaldoun rédigea sa «Moukadima», la cascade de Oued-Mina, entre autres, ne dispose paradoxalement pas de zones d’extension touristique. C’est ce qu’a rappelé Tarek Saïdi, directeur du tourisme, en marge de la journée d’étude organisée par l’université de la formation continue au niveau de l’auditorium. Et d’ajouter qu’ «en dépit de cet état de fait, les pouvoirs publics locaux ont la volonté d’infléchir la donne en mettant à la disposition des potentiels investisseurs les poches foncières disponibles».

Une rencontre qui a amené les principaux acteurs, ainsi que des universitaires, à discuter de la problématique qui sous-tend la promotion du tourisme.