La commune de Zmalet Emir Abdelkader, 170 km à l’extrême est du chef-lieu de wilaya de Tiaret, plus précisément au lieu-dit Mhakka, a vécu au rythme d’une énième bataille rangée à propos du pacage des bêtes sur des terres agricoles, dont une des deux tribus en conflit s’attribue la paternité.

Selon notre source, «tout a commencé dès que des hommes appartenant au ‘‘arch’’ des Amor ont intimé l’ordre aux bergers du ‘‘arch’’ des Echorfa d’éloigner leurs bêtes de la zone de délimitation, il s’ensuivit des prises de bec véhémentes, voire violentes. Des renforts des deux côtés des belligérants furent appelés à la rescousse et une bagarre générale a éclaté à l’aide de gourdins, objets contondants et de pierres».

Un premier bilan, selon une source hospitalière, fait état de huit personnes blessées, dont deux jugées dans un état grave. Ces deux dernières victimes ont été évacuées vers l’hopital Djillali Bounaâma de Ksar Chellala et vers le CHU de Blida pour y subir des interventions chirurgicales. La situation, déjà problématique depuis quelques années, semble se répéter au gré des humeurs et des invectives. L’une des parties au conflit argue de la paternité des terres destinées pour l’essentiel au pacage, car situées en zone steppique et semi-aride en temps d’ «Achabas» que de «Azabas». Les services de sécurité ont ouvert une enquête.