Hamadia (Tiaret) : Une bande de faussaires neutralisée

Réagissez

Une brigade de la police judiciaire relevant de la sureté de daïra de Hamadia, 58 km à l’est de Tiaret, a neutralisé une bande de contrefacteurs qui agissait dans plusieurs wilayas.

Composée de huit éléments, cette bande a pu être démasquée par les enquêteurs suite à des informations parvenues à leurs services. Ces contrefacteurs ont commencé à écouler de faux billets de 2000 dinars dans divers marchés hebdomadaires de la région Ouest. Les recherches ont mené les policiers à appréhender des personnes à Hamadia, un autre à Mahdia et un enseignant résidant dans la wilaya Tissemsilt.

Du matériel informatique soupçonné d’avoir servi à la fabrication de la fausse monnaie a été saisi, font savoir nos sources, qui ajoutent que les enquêteurs sont intervenus au-delà des territoires de Tiaret et Tissemsilt, puisque d’autres personnes de Blida et Tipasa ont été interpellées. Les huit mis en cause, dont l’âge varie de 29 à 45 ans ont été présentés au magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt qui les a écroués en attendant la suite de l’enquête.