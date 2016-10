Grogne des habitants du quartier de la gare routière

Réagissez

Beaucoup d’habitants de quelques quartiers de la ville de Tiaret continuent de se plaindre de la précarité de leur cadre de vie. Les résidants des lotissements situés aux alentours de la gare routière, route Aïn Guesma, sont dépités et lancent un SOS en direction des élus et de l’administration depuis que les lieux sont plongés dans une totale obscurité. Pour pouvoir rejoindre leur domiciles ou rallier la gare pour prendre un taxi, cela relève d’une gageure de par l’insécurité qui y règne. Si ce ne sont pas des désœuvrés et des professionnels du racket, ce sont les meutes de chiens qui prennent le relais.