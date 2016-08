Frenda (Tiaret) : Trois enfants périssent noyés dans une retenue d’eau

Réagissez

Incommensurable drame que celui qui frappe les familles de jeunes enfants de la wilaya de Tiaret en cet été caniculaire.

Moins d’une semaine après les décès tragiques d’un jeune enfant de 12 ans et de son oncle parti à son secours au niveau d’une retenue d’eau à Takhemaret, voilà que ça récidive avec les décès, avant-hier, de trois autres jeunes enfants âgés de 10, 12 et 15 ans.

Les victimes, Mokhatari AEK, 15 ans, et sa sœur Hanane, 12 ans, ainsi que Horr Mohamed, 10 ans, se sont noyées dans une retenue d’eau au lieu-dit Klib, relevant de la commune de Frenda, 50 km à l’ouest de Tiaret. Les corps des trois malheureuses victimes qui voulaient se rafraîchir n’ont été repêchés que tard dans la nuit de mardi à mercredi par les plongeurs de la Protection civile dépêchés en renfort. Avec cinq morts en moins d’une semaine, le bilan reste très lourd. Quand les responsables se réveilleront-ils ?