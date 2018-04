Éducation : Nouria Benghabrit célèbre Youm El Ilm à Tiaret

Réagissez

Nouria Benghabrit, la ministre de l’Education nationale a séjourné, deux jours durant, à Tiaret, où elle a procédé à une inspection du secteur, donné des orientations, évoqué des sujets liés aux calendriers scolaires, entretenu la presse sur l’enseignement de tamazight, inspecté un lycée pilote (Kadiri Khaled de Sougueur) qui figure dans le gotha des établissements leaders dans les examens du baccalauréat ces dix dernières années et, bien sûr, s’enquérir de visu sur les travaux de réalisation d’un lycée à Tousnina presque totalement achevé pour un coût de 37 milliards.

A l’écoute de ses administrés, attentive aux doléances et comme à son habitude, celle qui préside depuis quatre ans aux destinées de notre école, s’est montrée sereine et pas du tout perturbée par les grèves cycliques qui perturbent la conduite des programmes. «Des programmes qui devront s’achever au plus tard le 25 mai pour certaines régions et au 15 mai pour la majorité des classes», dira la ministre lors d’un point de presse.

Son séjour, qui a été ponctué par des visites à d’importants sites historiques et archéologiques (la grotte où Ibn Khaldoun, le père de la sociologie moderne, a écrit les célèbres prolégomènes à Taoughazout, les Djeddars ou monuments funéraires berbères, et la bibliothèque Jacques Berque à Frenda) rentrent dans le cadre justement de cette Journée du savoir (Youm El Ilm) placée sous le thème de «la préservation du patrimoine national». «Il y a, dit-elle, un projet collectif national qui a besoin de la mobilisation de tous pour améliorer le niveau de l’école».

Revenant sur les escales qu’elle a faite, la ministre a dit «comprendre comment la stabilité de l’encadrement pédagogique et administratif alliée aux initiatives de certains chefs d’établissement sont à même de garantir la réussite», s’agissant des résultats flatteurs qu’enregistre chaque année le lycée Kadiri Khaled de Sougueur. L’occasion a été propice à Mme la ministre pour souligner le rôle catalyseur joué par les pouvoirs publics locaux qui ont organisé les premières assises du secteur dès son installation à la tête de la wilaya.

A une question d’El Watan sur l’enseignement de tamazight, la ministre a fait savoir que 300 postes budgétaires sont dévolus au secteur pour les besoins de l’enseignement de tamazight, dont Tiaret, et qu’elle instruira ses subordonnés pour provoquer la demande puisque l’Etat est disposé à ouvrir une classe même avec deux élèves.

En plus donc du volet culturel, Benghabrit et son staff n’ont pas manqué durant leur séjour d’aller à l’écoute des cadres du secteur et même des syndicats locaux. Il en ressort, d’après certaines indiscrétions, qu’en plus des aspects liés à la formation, certaines dysfonctionnements liés au manque de personnel furent évoqués.