Distribution de repas chauds au profit des démunis

Réagissez

A l’initiative de groupes de jeunes issus de différents quartiers de la ville de Tiaret et grâce aux soutiens de quelques bienfaiteurs, une petite caravane chargée de repas chauds, de couvertures et de couettes a sillonné les artères et les principales gares routières de la ville. Pas moins d’une centaine de repas chauds et des couvertures ont été distribués aux passagers coincés ou en attente d’embarquement et notamment à des dizaines de Subsahariens. Les jeunes qui ont improvisé cette action humanitaire à l’aune des fêtes de fin d’année, alors que le mercure frôlait les moins trois degrés, ont eu l’agréable surprise de voir le maire venir leur prêter main-forte. L’opération a été d’autant plus salutaire et très suivie qu’elle était filmée en direct sur les réseaux sociaux. Cela a généré un tonnerre de commentaires élogieux, où on pouvait retenir des mots comme solidarité, humanisme, hospitalité. L’espace d’une tournée en ville, Tiaret s’est transcendée et a vu ses passagers ou SDF réconfortés. La réussite a d’ailleurs amené le maire à promettre des aides à ces jeunes bienfaiteurs bénévoles pour rééditer ce coup durant les fêtes de Yennayer, pour lequel s’élaborent des programmes ambitieux.