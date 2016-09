Deux morts et deux blessés dans un accident à Tiaret

Réagissez

Terrible accident que celui qui a eu lieu hier dans la localité de Medrissa, 60 km au sud de Tiaret, précisément au niveau d’un tronçon routier situé entre cette commune et la localité de Chehaima, causant le décès de deux personnes et des blessures à deux autres passagers, dont l’un, évacué vers les urgences de l’hôpital, se trouve dans un état critique. Selon des sources locales, l’accident est survenu suite à un choc frontal entre une Corola et une Renault Scénic. Les gendarmes alertés ont ouvert un enquête pour déterminer les circonstances de cet énième accident. Le cauchemar continue.