Deux agents de sécurité sauvagement agressés

Un agent de sécurité a été sauvagement agressé à l’arme blanche, lundi soir, par un groupe de quatre jeunes individus, alors qu’il tentait de raisonner cette bande de voyous en état d’ébriété pour permettre de garder la sérénité des lieux, d’autant qu’il y avait présence de patients dans cette polyclinique située à Aïn Karman, dans la banlieue de Tiaret.

Atteint au niveau du cœur, la victime a été sauvée au prix d’immenses efforts entrepris par l’équipe médicale, qui a réussi à stopper l’hémorragie et à le sauver d’une mort certaine. Après leur forfait, les assaillants, qui ont semé le désordre en proférant des injures et en jetant des bouteilles, ont pris la fuite et font actuellement l’objet de recherches par la Gendarmerie nationale. Une lâche agression qui intervient deux jours après qu’un autre agent de sécurité au niveau de la polyclinique de Zaâroura fut lui aussi victime d’un coup de couteau au ventre, après s’être interposé pour empêcher l’agression d’une femme médecin. «Vu la gravité des faits, les responsables des directions des deux établissements ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, bien qu’une des victimes se serait arrangée avec ses agresseurs», déplore le DSP, joint, hier, par téléphone.