Des souscripteurs à un projet LSP réclament une enquête

Postuler pour un logement social participatif à Tiaret relève-t-il de l’exploit ? Quand on voit la tournure qu’a prise la souscription au projet des 40 logements, force est d’admettre que oui. L’un des souscripteurs, Skander Mazari Karim, émigré de son état, ayant postulé à cette formule auprès de la SARL SIM Mezrana est de ceux qui le pensent.

Bien plus, ce jeune homme, qui a consenti beaucoup de sacrifices en remettant jusqu’à l’heure pas moins de 4,3 millions de dinars en cinq versements de 1,5 million de dinars et quatre autres de 700 000 dinars en est venu, après 6 années d’attente, à crier à l’arnaque. Sa conviction s’est renforcée depuis que l’entreprise concernée n’a, à ce jour, pas remis de document officiel attestant de la bonne foi de la démarche procédurale en vigueur dans pareil segment d’habitat. M. Skander ne s’est pas arrêté au constat, mais a vite fait d’alerter les responsables à tous les niveaux et a déposé plainte auprès de la sûreté de wilaya de Tiaret. Les services de la brigade économique et financière ont d’ailleurs ouvert une information judiciaire pour tenter de démêler l’écheveau d’une affaire qui préoccupe beaucoup les souscripteurs qui ne voient, 7 années durant, pas de progrès notable, le chantier peinant à surgir avec seulement 30% de taux d’avancement. «Le plus grave, fait savoir M. Skander, dans une de ses lettres au gérant de la SARL, reste l’absence de mon nom sur la liste adressée aux différents services de l’Etat, dont la direction du logement à Tiaret», alors que dans le contenu de l’attestation de réservation d’un F3 d’une superficie de 94m2, il est spécifié la somme à verser et les engagements pour l’heure non tenus.