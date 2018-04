Des sites proposés au classement mondial

Réagissez

Le secrétaire général du ministère de la Culture a donné, mercredi dernier, à partir de Tiaret, le coup de starter aux activités programmées pour le Mois du patrimoine.

Depuis les monuments funéraires berbères (les djeddars), dans la commune de Tousnina, où une équipe de chercheurs est à pied d’œuvre, à la grotte où Ibn Khaldoun, le père de la sociologie moderne, a entrepris l’écriture des célèbres prolégomènes au lieu-dit Kallat Beni Salama, à quelques encablures de la ville de Frenda, en passant par l’ex-annexe de la Bibliothèque nationale baptisée du nom de l’orientaliste Jacques Berque, Smaïl Oulebsir s’est montré attentif aux sollicitations des pouvoirs publics locaux et aux scientifiques pour lancer l’idée de l’inscription des treize monuments funéraires berbères au classement mondial par l’Unesco. Tiaret, capitale plusieurs fois millénaire, recèle plus de 400 sites archéologiques et historiques à même de valoir au patrimoine algérien une valeur ajoutée. En plus de l’ancienne capitale de l’Emir Abdelkader, qui a été aussi capitale du premier Etat musulman au Maghreb, du temps des Rostomides à Tagdempt, la région dispose de sites d’une valeur inestimable qu’on aura tort de laisser dépérir. C’est conscient des enjeux que constitue le patrimoine culturel dans toutes ses déclinaisons que l’hôte de Tiaret a présidé la cérémonie d’ouverture de ce mois pour lequel les responsables du secteur promettent un programme riche et varié. On y reviendra.