Des projets pour renforcer les ressources hydriques

Le ministre des Ressources en eau devait effectuer, depuis dimanche dernier, une visite de travail dans la wilaya où il doit s’enquérir de visu sur les projets d’envergure lancés aussi bien pour ceux visant une meilleure alimentation en eau potable que pour ceux destinés à augmenter les superficies agricoles en irrigué.

Le secteur des ressources en eau à Tiaret, qui souffre, à l’instar de beaucoup de régions du pays, d’un stress hydrique cyclique, nonobstant une bonne pluviométrie enregistrée cette année, a besoin de mener à moyen terme d’ambitieux projets.

L’un à destination des populations de six communes du sud et du sud-est du territoire à partir d’une adduction du Chott Echergui. «L’opération qui concerne six localités relevant de la daïra de Kermès et Frenda connaît une progression notable se situant à hauteur de 75%, avec une enveloppe de 160 milliards de cts», dira le DRE. «L’impact attendu serait un débit de 400 litres/seconde, ce qui permettra d’atténuer les appréhensions liées à la rareté du précieux liquide dans ces contrées steppiques.

L’autre projet est à destination des populations de seize communes du nord de la wilaya à partir de l’eau de mer dessalée via la Macta», ajoute le même responsable dans une déclaration de presse.

La visite du membre du gouvernement, en fait la deuxième du genre, permettra de situer la donne en matière de séchage mécanique des boues au niveau de la STEP intercommunale de Tiaret. Une STEP (station de traitement et d’épuration des eaux) qui a défrayé la chronique locale il y a une dizaine d’années.

Aujourd’hui, les choses semblent bouger dans le bon sens et c’est tant mieux pour toute la problématique liée à la politique des eaux qui en découle. L’autre point fort de la visite sera sans conteste le grand projet de réalisation d’une STEP à Frenda, qui a connu un dégel.

Doté d’une enveloppe de 450 milliards, ce projet d’envergure, outre sa fonctionnalité originelle, devrait permettre d’irriguer une grande surface agricole. Le secteur des ressources en eau a aussi bénéficié, dans le cadre des arbitrages, d’une réévaluation financière pour deux projets d’un total de 416 millions de dinars.

En 2017 et à la lecture du bilan de la wilaya pour l’année 2017, il ressort que le secteur a entrepris six grands forages de 590 mètres, qui ont permis d’atteindre 256 litres/seconde au profit de 63 127 habitants, et d’améliorer la distribution dans certaines localités qui bénéficient désormais de 150 litres/jour .

C’est fastidieux d’énumérer toutes les actions entreprises ou à entreprendre, mais la tendance ira vers l’amélioration tant en AEP et en assainissement que pour le travail de la terre, où l’on a été jusqu’à délivrer pas moins de 800 autorisations de forage.