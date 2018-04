Des pluies diluviennes causent des dégâts

Réagissez

La région de Tiaret, à l’instar de beaucoup de régions du pays, a connu, trois journées durant, des pluies diluviennes qui n’ont pas été sans conséquences sur certaines infrastructures et sur des habitations précaires.

Si les réseaux d’assainissement et de collecte des eaux pluviales ont plus ou moins bien fonctionné, certaines habitations ont vu leurs murs et cloisons s’affaisser, heureusement, sans dommages corporels.

Une des familles, qui a vécu ces intempéries sous la hantise de la mort, a vu toit et murs s’abattre sur eux dans la nuit de samedi à hier. Merabet Rabah, habitant au 7 rue Ali Bekhatou, au centre-ville, se retrouve du jour au lendemain sans toit et n’a plus où loger lui et ses trois enfants. «Les services techniques ont procédé au constat pour la 2e fois consécutive mais sans effet immédiat pour ma famille», dira-t-il.

D’autres habitations ont subi le même sort à la cité des Frères Bekhetou, sur les hauteurs de la ville.

«Trois personnes choquées ont été à l’occasion assistées par une unité de la Protection civile», dira Rabah Boukhari, le chargé de la communication de ce corps. «Les pluies ont été bien accueillies et réjouissent beaucoup de gens, dont les fellahs, ont permis aux infrastructures hydriques de faire presque le plein», diront les responsables des deux barrages Bekhadda et Dahmouni, dans une déclaration de presse.

C’est fastidieux d’énumérer tous les aléas liés à ces intempéries, mais l’unanimité se dégage pour l’opinion publique locale sur «la nécessité d’enclencher des contrôles rigoureux dans la conduite de certains projets structurants, à l’exemple de ces routes qui se désagrègent à la moindre averse».