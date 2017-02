Des marchands de fruits et légumes protestent

Réagissez

Les commerçants de fruits et légumes qui étaient installés au niveau du marché de Aïn Safra, au centre de Mostaganem, ont organisé, hier, un sit-in devant le siège de leur coordination, sis au quartier Monplaisir, pour réclamer le versement de leurs indemnisations de cette année. Ils demandent également que cette indemnisation soit revue à la hausse, en plus des garanties de la part des responsables pour qu’ils puissent regagner le marché de Aïn Safra, après l’achèvement du projet du tramway. Pour rappel, l’évacuation des 410 commerçants en fruits et légumes de ce marché a eu lieu le 15 janvier 2016, suite au lancement des travaux de réalisation d’un viaduc reliant le pont de Saint Jules au boulevard du Dahra. A cet effet, tous les légumiers concernés ont bénéficié d’une indemnisation de 18 000 DA par mois (SMIG) pour l’année 2016. A présent, ils réclament celle de 2017.