Des élèves grelotent de froid

Les élèves de l’école primaire Ould Said Rabah de la cité Mimouni Mansour (ex- Zaaroura) ont séché les classes hier matin.

Et pour cause, enseignants, personnel et surtout les jeunes bambins de cet établissement qui a ouvert tout récemment ses portes à la faveur du relogement de centaines de familles, n’ont pu poursuivre les cours sous un froid sidéral. L’école dispose pourtant d’appareils de chauffage et est raccordée au réseau de distribution de gaz. Il y a quelques jours, des parents d’élèves nous ont fait part de «l’impossibilité pour les jeunes écoliers de poursuivre les études dans de pareilles conditions». Contacté, hier, le SG de l’APC a confirmé et promis que «tout va rentrer dans l’ordre dès lors qu’une équipe de Sonelgaz et de l’APC s’affairait à rendre fonctionnels les chauffages». Au-delà de cet impair, «la situation de certains établissements scolaires à travers la wilaya reste désespérée dès lors que ces enceintes présentent un état de décrépitude avancée et d’autres carrément transformées en bergerie», affirme une source responsable. «Quelques classes manquent carrément d’équipements scolaires alors que des milliards ont été dépensés pour le renouvellement», témoigne une autre source. La situation bien qu’elle requière l’attention des pouvoirs publics, a valu la convocation d’assises locales dans le secteur de l’éducation et les solutions interpellent de plus en plus les collectivités locales dont les APC.