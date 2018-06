Des architectes observent un sit-in à Tiaret

Réagissez

Des architectes et bureaux d’études dont des adhérents de l’Ordre du CLOA ont tenu, hier matin, un sit-in pacifique devant le siège de la DUAC à Tiaret, a-t-on constaté.

Les protestataires, à l’aide de pancartes, expliquaient que cette catégorie de professionnels est marginalisée dans le processus d’octroi des marchés publics. Parmi les slogans brandis, on retient «Non à la gestion opaque dans l’attribution de marchés» et «Nous voulons la transparence et l’intégrité».

A vrai dire, la sortie de cette corporation pour manifester son désarroi quant à l’attribution de projets suscite l’étonnement, d’autant qu’en marge des rencontres avec le chef de l’exécutif, aucun bureau d’études ou architecte n’a manifesté sa désapprobation. Bien plus, le CLOA s’est muré dans un silence de cathédrale.

Nous avons voulu en savoir plus sur cette actualité qui intervient dans un contexte économique difficile, mais le président du CLOA n’a pas daigné répondre à nos sollicitations. Idem pour certains responsables locaux.