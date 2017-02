Danger au marché couvert

Réagissez

Des pans entiers du plafond du sous-sol du marché couvert, situé en ville, s’effondrent, constituant un réel danger pour les citoyens, encore très nombreux, à le fréquenter. Hier, alors que nous foulions ses travées, nous avons été interpellés par un marchand de fruits qui dispose d’un étal à l’entrée du sous-sol, autrefois dévolu aux poissonniers.

Lui et d’autres marchands se disent «préoccupés dès lors que ça s’effrite de partout sans que personne s’en soucie». Notre interlocuteur ajoute avoir signalé le problème à l’APC et se demande, à l’instar de tous les autres occupants, pourquoi l’APC tarde à procéder à sa réhabilitation. La section locale de l’Ugcaa, par la voix de son représentant, Ounes Hachemi, au niveau de ce marché, n’a pourtant cessé d’interpeller les pouvoirs publics locaux sur l’imminence du danger et de rappeler dans quelles conditions les marchands continuent à exercer. Même les clients de ce marché, datant du 18e siècle, restent sidérés par l’ampleur du gâchis. Contacté, le secrétaire général de l’APC, Bekheira Larbi, dit «avoir connaissance du problème, mais qu’il s’attend à une solution, dès lors que le wali l’a inscrit au programme de sa visite».