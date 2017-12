Dahmouni (Tiaret) : Un incendie provoque de gros dégâts

Réagissez

Un gigantesque incendie s’est déclaré, avant-hier aux environs de 22h30, dans un immeuble privé à Dahmouni, à 20 km à l’est de Tiaret, causant la destruction totale de plusieurs véhicules légers et lourds, dont des bus de transport.

Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée. La Protection civile est intervenue avec deux de ses effectifs, celui de Dahmouni et de Tiaret. Une intervention qui a permis aux pompiers, au terme de trois heures de lutte sans relâche, à circonscrire les flammes et éviter la propagation du feu dans le voisinage et dans les étages supérieurs de la bâtisse.

Selon le chargé de la communication de la Protection civile, le lieutenant colonel Rabah Boukhari, joint par téléphone, «le parc situé au rez-de-chaussée ne disposait pas de suffisamment d’espace et d’aération». Au-delà du sinistre, d’aucuns ont posé la problématique liée au contrôle des établissements classés qui n’offrent pas, pour certains, les commodités nécessaires.

Si on ajoute à cela que des propriétaires ne respectent que rarement les normes de sécurité en vigueur, on comprend aisément que ce genre de catastrophe devient de plus en plus récurrent malheureusement.