CRBS - JSMT : Fin de match cauchemardesque pour la JSMT à Sfisef

La 11e journée de l’Inter-région groupe Ouest n’a pas été sereine pour le coleader, la JSM Tiaret, en déplacement à Sfisef.

Et pour cause, la rencontre a dégénéré à la 80,’ quand des supporteurs du club local ont commencé à bombarder les gradins de pierres, causant des blessures plus ou moins graves à certains et induit une fuite sur le terrain, obligeant l’arbitre après une longue attente à arrêter la partie. La suite fut cauchemardesque pour de nombreux jeunes et même des joueurs, blessés pour certains.

Des voitures de Tiaret ont été saccagées et il a fallu attendre du renfort policier depuis Sidi Bel Abbès pour que les passions déchaînées s’amenuisent. Les visiteurs, comme les arbitres, furent dirigés vers le commissariat, là où l’arbitre, M. Bouceta, rédigea sa feuille de match. D’autres ont été jusqu’à une structure sanitaire vers la capitale de la Mekerra pour se voir délivrer des certificats d’incapacité après avoir reçu des soins.

Pourquoi toutes ces violences ? Les autorités sportives, sécuritaires et même la ligue ont-elles pris toutes les précautions pour éviter de tels dérapages graves ? D’aucuns ont signifié la manière avec laquelle les hôtes de Tiaret sont reçus. Les dirigeants, joueurs et même le nombreux public de l’autre leader, le CR Témouchent, peuvent témoigner en leur âme et conscience. Car, et en dépit du résultat final, une contre-performance pour la JSMT, la fin fut heureuse et en a surpris plus d’un. La balle est désormais dans le camp de la LIRF.