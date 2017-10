Colloque sur le mouvement associatif

Réagissez

Près d’une centaine de personnes représentant une cinquantaine d’associations nationales et locales issues de plusieurs wilayas du pays planchent, l’espace de deux jours, sur la problématique du rôle du mouvement associatif à l’aune de l’austérité. Tenue dans l’enceinte de l’hôtel d’Orient, à l’invitation de l’association pour la promotion des activités de jeunes en collaboration avec l’ODEJ, les participants, qui ont eu droit, en préambule à ce séminaire, à une intéressante communication faite par l’expert formateur en management et en engineering, Ahmed Djebara, sur les approches méthodologiques, ont partagé leurs expériences et ont pu débattre dans un esprit de franche camaraderie des rôles dévolus aux animateurs. Les associations comme Bel Horizon-ABH Oran, Touiza-ANVT Alger et El Moudja de Mostaganem ont proposé aux séminaristes, chacune en ce qui la concerne, les chantiers mis en œuvre.

Des expériences riches et qui ont retenu l’attention de par la pertinence des approches pour le moins réussies, car, comme dirait Ahmed Djebara, «il y a dans la pensée efficace, de l’observation, la compréhension et l’action puisque l’approche méthodologique rend l’action facile». Au menu de cet intéressant colloque, d’autres thèmes et surtout des travaux au niveau de deux ateliers, l’un sur le suivi, l’accompagnement et l’évaluation de l’animation de proximité, et le second sur des questionnements à propos des perspectives pour le développement local à travers le mouvement associatif. A la fin des travaux et la restitution des recommandations, il est espéré «une mobilisation autour des innombrables enjeux auxquels fait face le pays à l’ère d’une crise multiforme, et ce, par le truchement d’actions de proximité pérennes, fiables et efficientes non sans impact positif sur la société», comme l’a souligné le directeur de la jeunesse et des sports, Mourad Benameur, l’une des chevilles ouvrières de cette rencontre, ouverte en présence du directeur régional de l’ADS, du DEFP, du secrétaire général de l’APC de Tiaret, d’élus de la nation et d’un auditoire très attentif.