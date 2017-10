Colère des travailleurs de la fonderie ENF

Réagissez

Plus de 300 salariés de l’ENF (ex-SN-Metal-Tiaret), une entreprise publique spécialisée en fonderie relevant du groupe Imetal, l’une des trois entités formant le groupe, ont observé, mercredi dernier, un sit-in de deux heures devant le siège de l’usine, situé dans la zone industrielle Zâaroura de Tiaret, en signe de «protestation contre la dégradation de la situation socio-économique au niveau du complexe et la non-perception des salaires du mois de septembre dernier», fait savoir une source syndicale. Appuyés par le syndicat d’entreprise et par l’Union territoriale UGTA, les protestataires disent «craindre pour l’avenir de cette grande entreprise en proie à une crise graduelle et accentuée depuis 2016 quand les déficits n’ont fait que croître».

L’entreprise a enregistré une dette de 29 milliards de centimes en 2016 et une autre de 43 milliards pour le premier semestre de l’année en cours, fait savoir un communiqué, dont une copie nous a été transmise. Employant près de 310 sur les 810 travailleurs du groupe présents dans trois grands pôles d’Oran, Tiaret et El Harrach (Alger), les représentants du syndicat local disent «déplorer qu’en l’espace de quelques mois, la production ait chuté de près de 35% et que l’entreprise se soit retrouvée dans l’incapacité d’honorer les créanciers et même de verser les salaires à temps aux employés».

Le communiqué commun sanctionnant cette protestation avertit que «si des solutions ne sont pas trouvées à nos préoccupations légitimes, le ton sera haussé». Cela intervient dans un contexte national et même local pour le moins difficile pour certaines entreprises publiques du fait de plusieurs paramètres, à l’exemple du complexe SNVI de Aïn Bouchekif, dont les travailleurs avaient débrayé la semaine passée et amené la direction générale à initier une mission d’audit.