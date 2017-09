Clôture de la 3e édition du Festival national de la chanson engagée

Réagissez

Le rideau est tombé, mercredi tard dans la soirée, sur la 3e édition du Festival national de la chanson engagée.

Le jury, composé de Mohamed Laârab, Maâti Kamal Djouadi et Youssef Toufik, a décerné le premier prix, après trois jours de production sur la scène de la maison de la culture Ali Maâchi, à la troupe «Afak» d’Oued Souf. Les 2e et 3e places ont échu, respectivement, à «El Mizane», de Tiaret et «Al Anouar», de Béchar. Les organisateurs ont, pour la circonstance, remis des chèques aux lauréats et décerné des prix d’encouragement aux groupes pour «Musicana», pour sa prestation, suivie par «Nour-Essalam» de Tiaret pour le texte, entre autres. La rencontre, tenue du 10 au 13 septembre, a connu la participation de quatre autres troupes venues de différentes wilayas du pays égayer la forte assistance par des rythmes divers, en présence de l’inamovible Hamza Feghouli dit «Ma Messaouda», toujours égal à lui-même et le coup d’envoi entamé sous des airs mélodieux de la voluptueuse Nada Erayhane. D’édition en édition, la rencontre semble glaner des galons et susciter de plus en plus d’attention de par la perfection technique des participants. «Deux années après la deuxième édition, nous avons pensé à organiser la 3e qui coïncide avec la rentrée sociale, et ce fut une réussite du point de vue de l’engouement du public», dira Benaouda Belkacem, commissaire du festival, qui ajoute : «Pour la prochaine édition, nous songeons la tenir à la fin du mois de juin pour qu’elle ne chevauche pas avec le 8 juin, Journée nationale de l’artiste, et notre vœu est de voir ce festival se muer en rencontre internationale, car Tiaret reste, en plus d’être la ville du chantre de la musique algérienne moderne, Ali Maâchi, le terreau de troupes versées dans la chanson engagée».