Chlef : Les habitants souhaitent le maintien du marché de la Rahma

Les consommateurs de la région, en particulier ceux du chef-lieu de wilaya, demandent aux autorités locales le maintien du souk de la Rahma en tant que marché de proximité permanent.

Ceci d’autant plus que le centre-ville est quasiment dépourvu d’une infrastructure commerciale couverte et répondant aux règles élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité. Ouvert à l’occasion du mois de Ramadhan, le souk de la Rahma a été installé dans les locaux de l’ancienne surface des Galeries algériennes, reconvertie en restaurant universitaire, en dépit du besoin pressant en structures commerciales de proximité que connaît le siège de la wilaya.

Pour beaucoup de citoyens, l’ex-«Galerie» doit donc retrouver son activité initiale dès lors que l’université Hassiba Ben Bouali a réalisé de nouveaux restaurants pour ses étudiants et que l’expérience du marché de la Rahma a connu un vif succès. Il est vrai que cette dernière infrastructure connaît une affluence importante de consommateurs en raison des prix abordables qui y sont pratiqués par les commerçants de fruits et légumes, de viandes rouges et blanches et de poissons.

Certains d’entre eux sont de jeunes agriculteurs de la région de Zeboudja, au nord-est de la wilaya, connue pour son fort potentiel de culture sous serres. Ils viennent, chaque matin, avec leurs produits agricoles frais qu’ils proposent à des prix abordables aux consommateurs comme nous avons pu le constater sur place.