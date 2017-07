Agriculture : Fausse récolte et vraies livraisons à Tiaret

Réagissez

La campagne moisson-battage dans la wilaya de Tiaret ne semble pas, à l’exemple des précédentes saisons, se dérouler sous de bons auspices, ni marquée par la sérénité, en dépit d’incessantes rencontres tenues sous les auspices des autorités.

Et pour cause, et comme à l’accoutumée, les maquignons et autres trabendistes du secteur ne voudraient en rien rater de cette campagne pour fructifier leurs gains sur le dos du Trésor public et des finances de l’OAIC en recourant à des livraisons fantaisistes de blés. Les cas de fraude ne se comptent plus, en dépit de la saisine des tribunaux.

La situation reste préoccupante, grave et interpelle les responsables à tous les niveaux, d’autant que les céréales soi-disant provenant de la récolte ne sont que celles subventionnées et distribuées par les coopératives elles-mêmes pour les besoins de la trituration. L’arnaque semble se généraliser, voire se banaliser, et reste décriée par les vrais professionnels du secteur et même par certains services de sécurité.

Généralement cédé à 2500 dinars le quintal, le produit est réaffecté aux docks-silos contre 4500 dinars le quintal. De substantiels dividendes qui se chiffrent en millions de dinars, détournés sous l’impuissance d’entités agricoles. Bien plus cocasses restent ces livraisons provenant de zones à très faibles rendements, notamment l’est de la wilaya. Qui mettra fin à ce scandale de deniers publics ?