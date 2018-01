638 véhicules produits par SAFAV livrés

Réagissez

Pas moins de 638 véhicules produits par la Société algérienne de fabrication de véhicules «SAFAV Mercedes Benz» de Aïn Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ont été livrés à la fin de la semaine passée.

La cérémonie de livraison qui s’est déroulée au siège de SAFAV Mercedes Benz a été présidée par le directeur général de la société, le général Ismaïl Krikrou. 362 véhicules ont été remis à la direction centrale du matériel relevant du MDN dont 160 véhicules tout-terrain et 102 utilitaires de marque «Sprinter».

D’autres véhicules de type «classe CG» tout-terrain et «Sprinter» ont été remis à Algérie Poste (20), la Sûreté nationale (34), la Direction générale des forêts (16), le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (110 ambulances), le groupe Sonatrach (25), l’Entreprise Cosider (20) et le restant pour des entreprises publiques et privées et des particuliers. Le général Ismaïl Krikrou a indiqué, à cette occasion, que SAFAV a produit depuis 2014, date du lancement de la production, 10 500 véhicules et remis 4000 véhicules cette année, dont 1300 véhicules tout-terrain.

Le développement de la production est en cours en augmentant le taux d’intégration avec l’entrée de la phase de peinture et de structuration que SAFAV œuvre à intégrer à la chaîne de production de l’usine, en plus de produire d’autres types de véhicules. La SAFAV produit 30 types de véhicules et compte en produire d’autres en 2018 dont le véhicule «Classe CG» de deux chambres après la production d’un type de véhicule de lutte contre les feux de forêt, selon le même responsable.

Il est prévu, à la fin 2018 ou début 2019, la production d’un autre type de véhicule «Sprinter» qui sera lancé en fabrication en Allemagne en 2018 dans le cadre de l’adaptation de la production à celle de l’Etat du partenaire technologique, a-t-il ajouté.