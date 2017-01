410 foyers alimentés en gaz

Réagissez

410 familles des localités de Meziriaa et Madna-centre dans la daïra de Frenda viennent de bénéficier du gaz de ville après leur raccordement au réseau de distribution. C’est le chef de l’exécutif local, en visite dans la région, qui a présidé la cérémonie en présence des élus et les citoyens longtemps privés du bienfait de cette énergie. Inutile de décrire, à l’aune de cet hiver, la joie de ces ruraux longtemps confrontés à la recherche de la bouteille de gaz butane. Le directeur de l’Energie en marge de cette visite a fait savoir que «le taux de raccordement au niveau de la wilaya est passé à 82% et devrait atteindre 90% dès la fin des travaux de raccordement en gaz de ville dans certaines autres localités». Cela intervient alors que cette région Ouest de la wilaya connait un essor économique de par «la mise en route de pas moins de 35 projets industriels dans la zone d’activité de Frenda dont l’usine de montage de véhicules par le groupe TMC (Tahkout Manufacturing compagnie) avec un partenaire iranien.