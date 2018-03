36 cas de rougeole enregistrés à l’hôpital

Réagissez

Nonobstant les cas enregistrés dans diverses structures sanitaires de la wilaya, l’EPH Youssef Damerdji du chef-lieu de wilaya a enregistré, durant cette semaine, pas moins de 36 cas de rougeole décelés chez de jeunes patients ramenés par leurs parents.

A vrai dire, ces derniers, apeurés par l’épidémie qui s’est propagée dans certaines wilayas du pays, notamment au Sud, vivent une psychose et ont vite fait de consulter dès l’apparition des premiers symptômes sur les corps de leurs enfants. «Des cas traités jusque-là en procédant à une vaccination systématique de tout potentiel jeune atteint», dira une source sanitaire. Au niveau des polycliniques et notamment à la PMI (protection maternelle et infantile) de Tiaret, située boulevard capitaine Boucif, nous avons constaté un rush de parents ayant retardé la vaccination de jeunes bébés. Cela intervient au lendemain de la visite de M. Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans la wilaya où il a déclaré que «cette pathologie a ressurgi du fait des appréhensions des parents liées aux précédentes campagnes de vaccination».