27 constructions démolies à Tagdempt

De la joie mêlée à de la fébrilité a caractérisé, hier, le paisible village de Tagdempt, 7 km à l’ouest de Tiaret.

Et pour cause: une grande opération de démolition a touché 21 constructions situées sur le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt, longue de 185 km. Six autres habitations ont été rasées jeudi car situées en contrebas du projet d’un long viaduc.

L’opération s’est déroulée dans la bonne humeur, avons-nous constaté sur place, car après des mois de démarches, les propriétaires ont dû accepter la situation et bénéficier de lots de terrain de 120 m2 chacun et d’une indemnisation. Deux ou trois propriétaires qui sont passés par la justice ont dû eux aussi consentir à quitter les lieux.

Au total, ce sont 31 constructions qui étaient concernées par la destruction si l’on ajoute les 4 autres situées au lieu-dit Mecharef. «Dix des vingt-neuf propriétaires concernés ont été installés dans le nouveau lotissement à haï Louz et le reste éparpillé sur le territoire de la commune», fait savoir le maire. Le premier tronçon Relizane-Tiaret qui «avance bien», selon une source au niveau de l’ANESRIF, constitue le raccordement de la rocade nord à Relizane avec la ligne des Hauts Plateaux à Tiaret.

Cette ligne à voie unique entre dans le cadre du programme spécial des Hauts Plateaux avec la réalisation de 7 gares, 5 tunnels, 78 ponts rails et 46 ponts route. Si au départ, il y avait un groupement d’entreprises algéro-espagnol, actuellement c’est l’entreprise COSIDER et le groupe ETRHB Haddad qui s’en chargent. Outre ce projet, le secteur ferroviaire connaît dans la région une progression dans la ligne Saida-Tiaret. Nous avons tenté de connaître le taux d’avancement des travaux de la ligne Relizane-Tiaret mais le représentant de l’ANESRIF s’est étrangement abstenu.