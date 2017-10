200 directeurs d’école sans salaire depuis 14 mois

Réagissez

Près de 200 cadres du secteur de l’éducation, promus en 2015 comme directeurs d’écoles primaires, n’ont pas encore perçu leurs salaires, 14 mois après leur installation. Il y a quelques semaines, ces directeurs disséminés à travers le territoire de la wilaya, avaient publiquement protesté devant le siège de l’académie et des «promesses de leur régularisation imminente tenues» mais «non respectées», font savoir les protestataires. A l’origine de cette situation, un arrêté équivoque de la direction de la Fonction publique et surtout l’indisponibilité de crédits, fait savoir la directrice de l’éducation. Certains pointent plutôt des doigts accusateurs vers le service paie au niveau de la direction de l’éducation pour n’avoir pas fait le nécessaire à temps. Rencontré hier, un directeur d’établissement du sud de la wilaya nous a fait part de son dépit de voir cette situation perdurer «car, dit-il, nous nous sommes trop endettés et nous ne pourrions plus subvenir aux besoins essentiels de la vie familiale et même professionnelle». Un de ses pairs soutient que «cette frange va lever le ton dans les prochains jours» non «sans aviser le wali et la tutelle». La première responsable du secteur a tenu à «rassurer ce corps tout autant que certains employés des corps communs dès que les crédits arrivent» et que «ce problème sera réglé avant la fin de l’année».