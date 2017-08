11 ans de prison pour vols de portables

Réagissez

L.D., âgé de 26 ans, a été condamné en comparution immédiate, avant-hier, par devant le tribunal pénal de Tiaret à 11 années de prison ferme après avoir été reconnu coupable de plusieurs vols commis dans l’enceinte du marché hebdomadaire, situé à la sortie sud de la ville. Faisant l’objet de plusieurs plaintes de victimes âgées de 27 à 37 ans qui se sont vu soustraire leur téléphone portable alors qu’elles étaient au souk et qui n’ont eu aucune peine à le reconnaître et le confondre, le mis en cause recherché a été appréhendé par des éléments de la police judiciaire de la 8e sa 8e sûreté urbaine qui le pistaient.