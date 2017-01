Virée nocturne avec la police

Réagissez

Un important effectif sécuritaire a été déployé, ce 31 janvier 2016, par les éléments de la police, quelque 2000 policiers au niveau de différents points d’Oran.

C’est, surtout, au niveau des gares routières, des espaces publics et boulevards où ces policiers ont été installés. Suite à une tournée effectuée par le chef de la sureté de wilaya d’Oran, M. Nouasri, plusieurs points ont été inspectés. Cette opération qui a commencé vers 21 heures, n’a pris fin que plusieurs heures après minuit.

Au niveau du Jardin méditerranéen où les familles ont bravé le froid qui sévissait pour sortir faire la fête, père, mère et enfants, même en bas âge, se trouvaient au niveau de ce jardin d’où s’offrait à eux la baie d’Oran. Les éléments sécuritaires présents avaient instauré un vrai climat de confiance et ainsi les familles ont pu profiter de cette fête. Aucun dérapage n’a été enregistré, même avec les jeunes adolescents, les policiers se sont montrés plutôt dissuasifs par leur présence, contrôlant certains jeunes et des automobilistes afin de faire face à des conséquences fâcheuses. Interrogées sur place, les familles se sont dites rassurées par cette présence policière.

Suite à ce point, le cortège de la police s’est dirigé vers le boulevard du front de mer, sur toute la route, un bouchon impressionnant de voiture a été remarqué. Les automobilistes se dirigeaient vers ce boulevard afin d’assister au lancement des feux d’artifices. Là aussi, les automobilistes étaient nombreux, on devait noter également une forte affluence des fêtards venus d’autres wilayas. Arrivé devant la 16ème sureté urbaine du front de mer, le cortège policier s’est arrêté et le chef de sureté de wilaya est descendu au niveau de la foule attendant les 12 coups de minuit au milieu d’une ambiance de fête. Minuit : un premier bateau lance sa sirène suivi par d’autres.

Des cris de joie fusaient de toutes parts, accompagnés de pétards et de feux d’artifices, tout cela bien entendu sous l’œil vigilant des policiers, en tenue ou en civil, veillant à la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, selon une déclaration du chef de la sureté de wilaya, on apprend que la veille du jour de l’an, une quantité de 3 quintaux de kif a été saisie sur la route de Tlemcen vers Oran. Cette opération diligentée par les éléments de la police de Boutlélis et ceux de la sureté de wilaya d’Oran, a permis cette impressionnante saisie de kif suite à une enquête ouverte depuis près de deux mois.