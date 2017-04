Vie associative : La médiation au service du patrimoine

Réagissez

Une trentaine d’étudiants de l’USTO, des diplômés en master du département d’architecture, suivent, actuellement, une formation de formateurs dans la médiation, dans le cadre de la protection et la préservation du patrimoine. Cette formation qualifiante, qui s’achèvera en octobre prochain, a été initiée par l’Unesco, en collaboration avec l’association culturelle Bel Horizon, sous l’égide de l’Union européenne. Selon le président de l’association oranaise, Kouider Metaïr, cette formation, qui est organisée dans les épreuves théoriques et pratiques avec des visites sur sites, va concerner le rôle du médiateur du patrimoine pour la prévention, la protection et la préservation des objets, documents et structures, ainsi que des édifices relevant du patrimoine universel, la connaissance des textes de la Charte de l’Unesco. A cette occasion, le président de Bel Horizon a annoncé qu’afin d’enrichir la collection du patrimoine oranais, il est programmé, d’ici octobre, la publication d’un second ouvrage fortement illustré, Oran à travers son patrimoine historique, ainsi que l’organisation, au titre de la célébration du Mois du patrimoine, le 20 avril, d’une conférence sur l’architecture militaire et les fortifications à travers le temps, suivie, les 12 et 13 mai, d’un symposium sur le processus d’appropriation du patrimoine, avec la participation des associations Bel Horizon, Santé Sidi El Houari et le CEMA.