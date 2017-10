Vie associative : L’association SDH milite pour la promotion des métiers traditionnels

Réagissez

Un forum ayant pour thème «L’employabilité des jeunes à travers les métiers traditionnels du bâti ancien» est organisé, aujourd’hui et demain, par l’école chantier de l’association Santé Sidi El Houari, de formation professionnelle dans les métiers traditionnels du bâti, en partenariat, a-t-on appris de Mme Brahimi Assia, chargée de communication de SDH. L’activité, qui aura lieu à la Maison de l’artisanat et des métiers, entre dans le cadre du «Programme d’appui des jeunes pour l’emploi» (PAJE) soutenu par l’Union européenne en Algérie.

«S’étalant sur deux jours d’expositions, stands d’information, conférences, ateliers d’échanges, démonstrations, animations et plénière, ce forum offre une opportunité de rapprochement et d’échanges entre jeunes demandeurs d’emploi, les entreprises, les organismes de formation, les artisans, les universitaires, les organismes d’insertion concernés», a souligné notre source.

«Cette activité représente la dernière action du programme PAJE, qui a permis durant près de 21 mois (janvier 2016/octobre 2017) à former 230 étudiants en architecture et génie civil, 86 jeunes stagiaires, dont 20 insérés dans le monde du travail et 63 artisans maçons qui ont bénéficié d’un programme de perfectionnement sur les métiers du bâti ancien», a tenu a précisé Mme Assia Brahimi.

La culture du projet PAJE est ainsi prévue ce mercredi à 18h au TRO Abdelakdeur Alloula en présence des représentants de l’UE. Des prestations musicales seront présentées par le groupe Msika de SDH en plus d’une avant-première du groupe «Hena we antouma» dirigé par Aoufi Abdelatif, leader du groupe Dywan de Béchar.