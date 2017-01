Vie associative : Chougrani assure des formations en premiers soins

Réagissez

Durant l’année 2016, 275 jeunes bénévoles ont été formés par l’association caritative Chougrani aux premiers soins ainsi qu’à l’assistance aux personnes âgées ou vivant seules.

Selon le chargé de communication de cette association, en plus des jeunes bénévoles, cette formation, qui est organisée sous forme de sessions pour 15 à 18 personnes, a été élargie au mouvement estudiantin, associatif et aux taxieurs. Pour cette année 2017, l’association va lancer une nouvelle formation aux premiers soins à partir de ce mois de janvier. «Auparavant, une rencontre d’évaluation du programme théorique et pratique qui est dispensé est prévue», a indiqué le président de l’association, Boualem Chougrani.