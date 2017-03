Vers le classement de l’île de Paloma

Réagissez

Dans sa première sortie après son installation officielle, la commission de wilaya des aires protégées a visité, le week-end dernier, l’île de Paloma, a-t-on appris, hier, de Ali Hadji Samir, vice-président de l’association écologique marine Barbarous, chargée de l’élaboration de l’étude de la classification de ce site. L’objectif de l’étude pour le classement de Paloma, qui constitue un site marin pour les pêcheurs, les plongeurs et les plaisanciers, et qui recèle des ressources faunistiques et florales, réside dans la préservation de l’écosystème et la protection contre la pêche abusive et le braconnage. Selon notre interlocuteur, des membres de l’association Barbarous ont accompagné la commission de wilaya pour consolider les arguments de classement et favoriser l’appropriation du projet de conservation de cette île par les représentants des différents secteurs.

La pré-étude pour le classement de l’île de Paloma a été validée par la commission. Les membres de l’association comptent présenter l’étude complète du classement à la fin du mois.