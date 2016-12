Vers la création de quatre forêts récréatives

Réagissez

Vue sur la forêt de Canastel

Quatre espaces forestiers ont été identifiés pour devenir des forêts récréatives pouvant être exploitées par des particuliers, a-t-on appris samedi, à l’occasion d’une journée d’étude sur le tourisme de montagne, organisée par la conservation des forêts en coordination avec le Réseau vert.

Ces quatre forêts font partie d’un total de 16 périmètres exploitables du patrimoine forestier de la wilaya d’Oran. Selon Bouabdallah Benmessaoud, coordinateur du Réseau vert, de nouvelles lois sont entrées en vigueur afin de valoriser la forêt comme étant une ressource économique, selon des critères bien définis, dans un contexte de crise obligeant les autorités à aller chercher de nouvelles ressources, notamment dans le tourisme. Toutefois, il faut une étude rigoureuse avant d’attribuer ces espaces aux opérateurs privés, mais aussi un suivi strict et rigoureux pour préserver l’environnement et l’écosystème. Avant l’attribution des espaces à exploiter, il faut d’abord délimiter les périmètres.

La délimitation de ces périmètres affectés à l’usage de forêts récréatives est déterminée par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition de l’administration locale, a-t-on précisé.

La procédure administrative a déjà été entamée pour la forêt de Ras El Aïn, à Gdyel, et celle de Canastel, dans le secteur El Manzah. Cette procédure a été précédée d’une étude précise du périmètre en question, qui doit répondre à certains critères, comme la proximité d’agglomérations urbaines ou d’axes routiers, afin de s’assurer de l’accessibilité au public. Après l’étude, les demandes d’autorisation pour l’exploitation des espaces annoncés dans un appel à manifestation, sont étudiées par une commission de wilaya présidée par le wali et constituée de plusieurs membres, dont les direction de l’environnement et celle de l’urbanisme. Par ailleurs, le «Réseau vert» a défini, pour sa part, une dizaine de sites forestiers, dans lesquels une trentaine d’activités et animations ont été programmées depuis une année

En effet, ce réseau, constitué d’associations qui travaillent en coordination avec les autorités, a été créé en décembre 2015 et œuvre pour la promotion de la culture touristique dans les montagnes et les forêts, tout en sensibilisant les citoyens sur le respect de l’environnement et la protection du patrimoine forestier.