Usto : Ouverture d’une agence ANEM au sein de l’université

Dans le cadre de sa stratégie de proximité, l’agence nationale de l’emploi (ANEM) d’Oran s’est rapprochée des étudiants en ouvrant, lundi matin, le premier bureau de l’emploi au sein de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB). Selon M. Kahloul, directeur de l’ANEM d’Oran, «l’ouverture de ce bureau va constituer un véritable pôle emploi pour les étudiants en fin de cursus. Le but est d’orienter les étudiants en fin de cursus universitaire dans leur démarche de recherche d’emploi en les inscrivant, les informant sur le monde de l’entreprise et les familiarisant aux techniques de recherche d’emploi».

La direction générale de l’ANEM s’est engagée à ouvrir d’autres bureaux de l’emploi étudiant au niveau des universités. Celui qui a été inauguré avant-hier inscrira et orientera tous les étudiants de l’USTO-MB. Dans le même ordre d’idée l’agence organise, jeudi, une journée d’information et de sensibilisation portant sur la vulgarisation des deux modes de recrutement, à savoir le contrat de travail aidé (CTA) et le contrat de formation insertion économique (CFIE).

L’objectif est de sensibiliser et intéresser les organismes employeurs du secteur économique (public et privé) à procéder aux recrutements massifs des demandeurs d’emplois et aussi à la vulgarisation des mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, en mettant en avant les avantages et les abattements qu’elle leur offre et de leur éclaircir la relation de travail en termes de droits et obligations.

Les portes ouvertes seront organisées au niveau du campus Taleb Salim (ex IGMO). Rappelons aussi qu’une quarantaine de placements de cadres ont été réalisés par l’agence des compétences d’Oran relevant de l’ANEM depuis avril dernier. Deuxième du genre à l’échelle nationale, l’agence d’Oran se charge de l’orientation des cadres dont l’expérience équivaut ou dépasse les 10 ans dans des postes d’emploi en adéquation avec leurs profils.