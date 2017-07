Université : Partenariat entre l’USTO et une filiale de Sonatrach

Réagissez

La Société algérienne d’ingénierie et de réalisations, Safir SPA, une filiale du holding Sonatrach services parapétroliers (SPP), a signé, mardi, une convention de partenariat stratégique avec l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran (USTO).

Cette convention a été conclue par Safir SPA, représentée par son PDG, Khettabi Abdelhamid, accompagné par l’ensemble de ses cadres dirigeants, et l’USTO, représentée par sa rectrice, Pr Benharrats Nassira. A travers cette convention signée avec la plus grande université de sciences et de la technologie à l’Ouest, Safir SPA s’est engagée à accompagner les jeunes étudiants de cette université en leur offrant des stages d’immersion avec une possibilité de recrutement pour les meilleurs étudiants.

L’Usto va assurer en contrepartie la formation continue et qualifiante du personnel administratif et technique de cette société. L’Usto devra également prendre en charge l’accompagnement, l’expertise et le conseil de cette société. Un contrat d’application entre le Laboratoire d’ingénierie et sciences maritimes (LSIM) de la faculté de génie mécanique de l’Usto et Safir Spa devait être signé, hier, au sein de la société, souligne-t-on. Selon des sources autorisées au niveau de cette université, cinq autres conventions de partenariat spécifiques sont en cours de maturation et devront être paraphées dans les jours à venir avec le FCE, l’Ansej, la direction siège de Sonatrach, la société turque Tosyali et la Pépinière d’entreprise.

Il est à signaler que la société algérienne d’ingénierie et de réalisations Safir a été créée le 23 juillet 1991 entre 4 actionnaires, en l’occurrence Sonatrach, Sonelgaz, Gaz de France (GDF) et Sofregaz. La société, créée pour une durée de 20 ans, est une filiale détenue à 100% par le holding Sonatrach services parapétroliers (SPP). Elle est en charge de la réalisation d’études relatives aux réseaux de gaz (ingénierie industrielle), les services industriels pour la liquéfaction du gaz, la production, le traitement, le raffinage, le transport, le stockage et la distribution des hydrocarbures ainsi que la pétrochimie.