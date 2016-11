Université : Hommage à l’écrivain-journaliste Amar Bellahcène

Réagissez

La faculté des sciences sociales de l’université d’Oran 2 organise, aujourd’hui, une rencontre en hommage à l’écrivain-journaliste et sociologue Amar Bellahcène, disparu le 29 août 1993.

Cette cérémonie, qui se tient au niveau de la bibliothèque de la faculté Mourad Salim (ex-IGMO), sera marquée par le transfert de la bibliothèque personnelle de feu Bellahcène, dont le testament confie à ses amis de remettre ce legs scientifique et littéraire aux générations futures d’étudiants algériens. La conférence sera animée par maître Zaoui Hamza, avocat, sociologue et compagnon de route de Amar Bellahcène. Plusieurs témoignages et récits sont prévus lors de cette cérémonie, à laquelle sont conviés universitaires, littéraires mais aussi les journalistes, car, en effet, le défunt a été journaliste à El Djoumhouria et à l’APS, en plus de plusieurs autres médias algériens, comme la Radio nationale, où il a animé l’émission «Débat», avec son ami Zaoui pendant une dizaine d’années. «Amar Bellahcène a laissé un legs scientifique et littéraire international, riche et diversifié et notre devoir est de le faire connaître», a commenté Me Zaoui, qui invite tous les journalistes et universitaires à cette rencontre.