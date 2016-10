Une station de taxis sera aménagée

Réagissez

La proposition de transférer les taxis inter-wilayas assurant la liaison Oran-Tlemcen, Oran-Maghnia et Oran-Aïn Témouchent, de la station 19 juin vers un site situé à Es Sénia a été retenue par le collectif affilié au Syndicat national des taxis et des transporteurs (SNTT). La corporation refuse tout transfert vers la cité Djamel et opte pour Es Sénia, étant donné que cette station est bien située et est desservie par les bus de transport urbain, y compris le tramway. Un acquis pour les usagers et les chauffeurs de taxi. Ces derniers exigent que le site soit bien aménagé pour répondre aux doléances et surtout améliorer la prestation de service. Cette suggestion a été, pour rappel, avancée par la commission technique de wilaya présidée par le directeur des transports. Celle-ci avait proposé deux sites, dont la cité Djamel, pour les taxis desservant Mascara, Saïda et Sidi Bel Abbès, et Es Sénia pour les taxis desservant Tlemcen, Maghnia et Aïn Témouchent.