Une première opération chirurgicale à l’hôpital de la police

La première intervention chirurgicale par cœlioscopie a été effectuée, jeudi, à l’hôpital régional de la Sûreté nationale, sis à l’USTO, en présence du directeur central chargé des activités sociales, de la santé à la DGSN, le contrôleur de police Bou Ahmed, et du chef de la sûreté d’Oran. Cette opération a été pratiquée sur une patiente par une équipe de spécialistes relevant du corps de la police.

La DGSN a signé 173 conventions avec des professeurs de la santé relevant du secteur public et privé pour une meilleure prise en charge des policiers et de leur famille.

Cette nouvelle infrastructure, qui est la première du genre au niveau national avec une capacité de 120 lits, est dotée de tous les équipements de santé à l’exemple d’un centre d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses, entre autres. Après la phase de diagnostic, les spécialistes entameront à partir d’aujourd’hui leurs interventions chirurgicales de pointe, a noté le responsable, précisant que 15 spécialités médicales sont pratiquées dans cet hôpital régional de la police algérienne.