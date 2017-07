Une opération de débroussaillage pour prévenir les incendies

Réagissez

Vue de la forêt de M’sila située à la...

Mieux vaut tard que jamais ! Une opération de débroussaillage est menée à la forêt de M’sila pour limiter les risques de propagation des feux accidentels durant cette période de sécheresse, a-t-on appris de sources bien informées à la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran. Des engins de travaux publics sont réquisitionnés pour ces travaux de débroussaillement lancés après l’achèvement du chantier de réalisation d’une clôture pour limiter le domaine forestier dans la plus grande forêt de la wilaya.

Le débroussaillement est une obligation du code forestier qui est nécessaire pour contenir les feux de forêt et pour sécuriser les personnels de lutte contre l’incendie. La Conservation des forêts a réquisitionné, dans le cadre du plan de prévention contre les incendies en milieu forestier, 80 agents, dont 20 saisonniers, dans les communes de Boutlélis, Aïn El Kerma, Misserghin, Gdyel, Arzew et Aïn El Turck, signale-t-on. Une dizaine de postes de vigie contre les feux de forêt sont fonctionnels en collaboration avec les localités situées sur les monts du littoral forestier.

Constituées essentiellement de pins d’Alep, facilement inflammables, les forêts de la wilaya sont agressées par certains randonneurs qui ne respectent pas la nature. Le dispositif de prévention et d’intervention repose sur la mobilisation de brigades mobiles chargées de la première intervention et l’aménagement de points d’eau pour faciliter l’approvisionnement des moyens d’intervention. La Conservation a aussi mobilisé des camions ravitailleurs et recourt à un réseau de communications radioélectriques pour donner rapidement l’alerte. Selon les mêmes sources, plus de 10 hectares de forêt ont été ravagés par 9 incendies depuis le 1er juin à travers la wilaya. Il est à signaler que les brigades mobiles de la Conservation des forêts mènent une louable initiative dans la forêt de M’sila, en aménageant des mares artificielles pour abreuver les animaux sauvages en cette période de grande chaleur.