Une maison dédiée à l’apiculture créée

Réagissez

Soixante-dix exposants professionnels dans le domaine de l’agriculture et de l’artisanat traditionnel ont pris part, depuis le 2 octobre, au Salon de l’agriculture et de l’artisanat, qui s’est tenu au Centre d’artisanat traditionnel de haï Sabbah et qui s’est clôturé le mercredi 4 octobre en présence du wali d’Oran, Mouloud Cherifi. Un Salon qui, selon M. Mehtar, directeur de la Chambre d’artisanat d’Oran, a pour objectif de coordonner l’action entre les agriculteurs et les artisans pour échanger leurs expériences et parallèlement rétablir les relations entre ces deux secteurs.

Le wali d’Oran s’est également montré favorable aux doléances des exposants. Concernant la production du miel, le wali a annoncé la mise à la disposition des apiculteurs d’une maison de l’apiculture où ils pourront ainsi se retrouver, exposer et commercialiser leur production, permettant ainsi un meilleur contrôle de la qualité du miel. S’adressant à une artisane traditionnelle, le responsable de l’exécutif de la wilaya a souligné l’importance du développement de l’artisanat qui constitue l’élément à même de booster le tourisme.