Une journée sans voiture à Oran

La wilaya d’Oran a organisé, hier, la seconde édition de la manifestation intitulée «Une journée sans voiture», sous le thème «Oran accueille l’Algérie».

Les rues principales du centre-ville et d’autres quartiers, comme le boulevard Akid Lotfi, ont été fermées à la circulation automobile. Le centre-ville d’Oran a été occupé dès la matinée par les piétons, ravis de se réapproprier pour une journée les ruelles et avenues d’El Bahia, marquées par un grand calme, en l’absence de nuisances sonores et de la pollution due à la circulation automobile. Cette initiative a été lancée avec la collaboration de la direction de la jeunesse et des sports et le mouvement associatif. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion. Ainsi, dans une première phase, 400 cyclistes de 17 wilayas ont sillonné les principales artères de la capitale de l’Ouest sur une distance de 30 km à partir de l’hôtel Le Méridien, jusqu’à la place d’Armes, en passant par le boulevard de l’ANP (front de mer). Le coup d’envoi a été donné à 9h. La deuxième phase consistait en une randonnée en montagne, et ce, à partir de la l’auberge de Belgaïd. Les cyclistes ont parcouru une distance de 38 km au niveau de la montagne des Lions et de la zone de Aïn El Franine. Cette action vise à inculquer au citoyen la culture du respect de l’environnement, à réduire les émissions de CO2 toxiques provenant des véhicules et à inciter les différentes couches de la société à pratiquer le vélo, un sport qui connaît une grande évolution à travers le monde entier.