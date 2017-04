Une formation qui a le vent en poupe

Réagissez

L’annexe régionale de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (Onefd) lance un appel aux candidats à l’examen national d’évaluation, prévu les 10 et 11 mai prochain, pour retirer les convocations depuis le site internet de l’office. L’examen national de niveau pour les élèves qui suivent leur scolarité à distance concerne plus de 13000 candidats à Oran, répartis entre les cycles moyen et secondaire. L’Onefd a mobilisé, en coordination avec la direction de l’éducation, des moyens matériels et humains considérables pour assurer le bon déroulement des épreuves, qui se dérouleront dans 66 centres répartis à travers la wilaya d’Oran. L’examen concerne également la population carcérale. Les sujets de l’examen sont élaborés sur la base des programmes officiels du ministère de l’Education nationale. L’objectif étant d’évaluer les connaissances acquises tout au long de l’année scolaire en vue de permettre aux apprenants de passer d’un niveau à un autre en cas de réussite à l’examen de niveau, qui sera sanctionné par une attestation reconnue officiellement conformément à l’arrêté ministériel du 25 décembre 1978 modifié et complété.