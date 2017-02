Une foire dédiée à la production nationale

Réagissez

Une foire de la production nationale se tiendra au Palais des expositions à Mdina Jdida (EMEC), à Oran, du 28 février au 8 mars. Organisée par Even Pro-Expo, la manifestation dédiée à la femme verra la participation de 120 exposants venus de plusieurs wilayas du pays et représentants différents créneaux de la production locale.

Des stands seront réservés au différents produits nationaux, industriels, agroalimentaires, électrodomestiques, produits d’entretien, cosmétiques, artisanat (robes traditionnelles, poterie, bijoux). Des cadeaux, des séances de cuisine et des loteries sont au programme de cet événement économique. D’importantes remises et réductions sont aussi annoncées. L’objectif de cette foire est de promouvoir les investissements producteurs et créateurs d’emplois et de richesses dans l’optique d’un développement économique durable.

Les deux premières éditions organisées en 2016 ont connu un important succès.